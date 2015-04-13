تعيين عبد الستار رئيساً لمدينة غازى مكافأة لإصابته أثناء تنفيذ "إزالة"

قرر الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، تعيين على عبد الستار نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ رئيساً لمدينة سيدى غازى الوليدة خلفاً لطلعت عبد القادر رئيس مدينة سيدى غازى الجديدة، الذى أقاله المحافظ من منصبه بسبب الإهمال والتقصير فى العمل.

يذكر أن على عبد الستار نائب رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ سابقاً ورئيس مدينة غازى حالياً، أصيب أثناء تنفيذ قرار إزالة بإحدى القرى التابعة للوحدة المحلية بدقلت بطلق نارى، وتم نقله لمستفى كفر الشيخ العام وزاره المحافظ ومدير الأمن فقرر المحافظ مكافئته بتعيينه رئيسا لمدينة سيدى غازى.