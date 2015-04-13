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الشيخ "ميزو" ينسحب من برنامج"تحت الكوبرى" ويعلن: لن أظهر بالإعلام ثانية

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الشيخ "ميزو" ينسحب من برنامج"تحت الكوبرى" ويعلن: لن أظهر بالإعلام ثانية الشيخ "ميزو" ينسحب من برنامج"تحت الكوبرى" ويعلن: لن أظهر بالإعلام ثانية
عجز الشيخ محمد عبد الله نصر الملقب بـ"الشيخ ميزو"، عن استكمال مناظرته مع الشيخ سيد زايد عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فى ضيافة الإعلامى طونى خليفة ببرنامج "أسرار من تحت الكوبرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، بعد أن توجه إليه الأخير بالقول" جميع ما تقوله بدون نص دينى، وتأتى بعبارات من هنا وهنا لتغير مضمون الكلام".

مما دفع "نصر" للانسحاب فوراً، قائلاً إن الإعلام يريد أن يهدم الدين الإسلامى، ليسأله "طونى" حول ما إذا كان سيظهر فى الإعلام مرة أخرى، ليرد "نصر" : لا يشرفنى أن أخرج فى إعلام يهاجم الإسلام وسأقف ضدكم بالمرصاد.. تتآمرون على الاسلام وكتاب الله ولا يشرفنى أن اظهر فى هذا الإعلام مرة أخرى ".


>- المشككون الأربعة فى البخارى.. إسلام بحيرى اتهمه بالمسىء للإسلام.. وميزو وصف صاحب الصحيح بالفضيحة.. أحمد عبده يتهمه بالمتطرف.. وصبحى منصور الضيف الدائم على قنوات سب الإسلام

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