"الذئبة الحمراء والروماتويد" تفضل المرأة.. و"تصلب الجلد" يحب الرجال

قد تصيب الأمراض الروماتيزمية المناعية السيدات والرجال بمختلف الأعمار، لكن هناك بعض الأمراض تكون النساء أكثر إصابة بها عن الرجال والعكس.

وحول هذا يقول الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بجامعة عين شمس، إن السيدات أكثر عرضة للأمراض الروماتيزمية المناعية، فمرض الذئبة الحمراء عادة ما تبدأ أعراضه فى العقد الثانى والثالث من العمر، وتزداد نسبة الإصابة فى السيدات عن الرجال 9 أضعاف على الأقل، والروماتويد المفصلى الذى عادة ما تبدأ أعراضه فى العقد الثالث والرابع من العمر ويصيب السيدات أكبر من الرجال تصل إلى 3 أضعاف.

يستكمل فى حديثه قائلا: مرض تصلب الجلد المناعى والالتهاب العضلى المناعى أكثر حدوثا فى السيدات بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف عن الرجال، وقد يكون ذلك نتيجة لأسباب هرمونية أو وراثية.

يضيف أستاذ الأمراض الروماتيزمية أنه بالنسبة للأمراض المناعية التى تصيب الرجال أكثر من السيدات، تيبس الجلد المناعى يحدث فى الرجال بنسبة 3 أضعاف عن النساء، أما الالتهاب المفصلى التفاعلى يحدث بنسبة أعلى كثيرا فى الرجال عن السيدات.

ويشير أن السبب فى التنوع فى الإصابة بين السيدات والرجال، غير معلوم بشكل دقيق ولا يوجد تفسير علمى لهذا لاختلاف حتى الوقت الحالى.

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