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حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/4/13

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حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/4/13 حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/4/13
يعشقون المغامرة وتجربة العديد من الأشياء الغريبة وغير التقليدية، ولا يهتمون بما يجرى من حولهم ولا يعبئون بآراء المحيطين هذه الصفات العامة لأصحاب برج الجدى، وأما عن حظ أصحاب هذا البرج لهذا اليوم كما يوضحها لنا خبير الأبراج ميشيل حايك، أن اليوم ستشعر بإرهاق وطاقة سلبية تدفعك لعدم القدرة على تحقيق بعض الأعمال المؤجلة التى تحتاج إلى الكثير من الوقت والمجهود لتنفيذها.

توقعات ميشيل حايك لبرج الجدى على المستوى العاطفى


>حياتك العاطفية مستقرة فأنت أهل للثقة ولاستكمال العلاقات العاطفية، فسمعتك تسبقك وتشجع الجميع على التقرب منك وهو ما يعلمه شريكك ويتفهمه بشكل كبير ويقدره لك.

على مستوى العمل والمال


>تقصيرك فى عملك واعتمادك على الآخرين فى تسيير أمورك كان أمر ملاحظ من قبل زملائك فى الفترة الماضية، لذا عليك بالعمل بجد واجتهاد فى الفترة المقبلة لتغيير هذه الصورة النمطية التى يتناولها الكثيرون عنك.

على مستوى الصحة


>حالتك الصحية غير جيدة بسبب النظام الغذائى الخاطئ الذى تتبعه والذى يمكنك من اكتساب الوزن الزائد الذى فى الفترة الماضية وأثر على مظهرك وشكلك وجعلك موضع سخرية من الجميع، لكن تثبت للجميع الآن إنك قابل للتغيير والتحسين من نفسك.

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مصر 365

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