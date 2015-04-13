حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/4/13

الإصرار للوصول إلى الحلم والتصميم على الوصول إلى الأهداف والنجاح والتفوق أهم الصفات التى يتصف بها أصحاب وشخصيات برج الدلو، أما فعن حظ برج الدلو ليوم الاثنين كما يوضحها لنا خبير الأبراج محمد فرعون، فاليوم تشهد العديد من الأحداث المفرحة والسعيدة التى ستجعلك تتفاءل وتفكر فى مستقبلك بشكل إيجابى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياتك العاطفية ليست فى أفضل حالاتها، فأن غير قادر على تفهم عيوب شريك حياتك وتقبلك لأخطائك، لذا عليك التحلى بالصبر والمرونة لتتمكن من استكمال حياتك العاطفية بهدوء وتروى.
>لا تدع الإحباط يتسرب إليك وأرجع لنشاطك لتستعيد طاقتك، حيث قمت فى الفترة الماضية بالكثير من بمجهود جبار لفت أنظار الجميع إليك، لذا عليك باستكمال مجهودات لتك والتحلى ببعض الصبر لتحصل على المنصب الذى تستحقه.
>استعد هواياتك السابقة ولا تدع العمل والتركى فى الوصول إلى الأهداف يؤثر عليك، بل نمى مواهبك ومارس رياضة تسعدك وتبعث فى قلبك التفاؤل.
توقعات هالة عمر لبرج الدلو على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية ليست فى أفضل حالاتها، فأن غير قادر على تفهم عيوب شريك حياتك وتقبلك لأخطائك، لذا عليك التحلى بالصبر والمرونة لتتمكن من استكمال حياتك العاطفية بهدوء وتروى.
على مستوى العمل والمال
>لا تدع الإحباط يتسرب إليك وأرجع لنشاطك لتستعيد طاقتك، حيث قمت فى الفترة الماضية بالكثير من بمجهود جبار لفت أنظار الجميع إليك، لذا عليك باستكمال مجهودات لتك والتحلى ببعض الصبر لتحصل على المنصب الذى تستحقه.
على مستوى الصحة
>استعد هواياتك السابقة ولا تدع العمل والتركى فى الوصول إلى الأهداف يؤثر عليك، بل نمى مواهبك ومارس رياضة تسعدك وتبعث فى قلبك التفاؤل.