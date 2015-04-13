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حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/4/13

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حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/4/13 حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/4/13
من أهم صفات أصحاب برج الأسد أنهم لا يعترفون بالرأى الآخر ولا يرون أنفسهم على خطأ أبدًا، فشخصياتهم القوية تمنعهم من الاعتذار والاعتراف بأن الشخص الآخر على حق، أما بخصوص حظ يوم الاثنين لأصحاب برج الأسد، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أنه من الأفضل التنازل بعض الشىء والتحلى بالقليل من المرونة للحفاظ على علاقاتك بمن حولك.

توقعات ماجى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى


>علاقتك العاطفية تسير بشكل صحيح بسبب اهتمامك بشريك حياتك الاهتمام بمتطلباته والاستماع لآرائه ومشاكله المختلفة، لذا عليك استكمال ما تقوم بفعله واستيعابه بشكل أكبر ليستمر علاقتكم.

على مستوى العمل والمال


>هناك العديد من المفاجآت التى ستحدث لك فى العمل هذه الفترة بسبب اجتهادك فى الفترة الماضية وسعيك الدائم للتفوق وتقديم الأفضل فى كل المجالات لذا أثبت للجميع إنك تستحق هذه الثقة والتقدير لتتممكن حصاد ما سهرت وتعبت من أجله.

على مستوى الصحة


>عليك بالاهتمام بالرياضة واتباع نظام غذائى متوازن لتتمكن من استعادة رشاقتك التى كانت موضع إعجاب الكثيرين واستعد إرادتك القوية وصبرك وقم بوضع العديد من الخطط والأهداف نصب عينيك ولا تستمتع لمن حولك ومحاولاتهم لإحباطك.

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مصر 365

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