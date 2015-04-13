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حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/4/13

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حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/4/13 حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/4/13
البرج المائى الأول أصحاب هذا البرج يتميزون بقوة حدس كبيرة لديهم شخصيات نقية وملهمة متسامحة مع نفسها ومع الآخرين فهم لا يحبون اختلاق المشكلات ويريدون أن يعيشون فى سلام، من أهم صفاتهم الوفاء والحنية والإخلاص وعيوبهم تتلخص فى المزاجية والعند والخوف من الاقتراب من الآخرين.

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى


>بدأت علاقتك العاطفية مع شريك حياتك فى التحسن إلى حد ما فأنت الآن أصبحت أكثر تفاهما مع شريك حياتك وتريد ان تصل إلى بر الأمان لأنك مللت من كثرة المشكلات لتحقيق ذلك عليك البدء فى الاستماع لاحتياجاته وما يثير غضبه والتأقلم مع ذلك.

على مستوى العمل والمال


>أنت شخص مبدع فى عملك تعرف جيدا كيف تحصل على انتباه مديرك وتثبت نفسك مع الوقت وعلى الرغم من فشلك فى السابق فإنك تمكنت من الرجوع بقوة لوضعك فى العمل بين زملائك لديك مواهب كثيرة وظفها فى أمور هادفة.

على مستوى الصحة


>عليك ممارسة بعض الرياضة التى تساعد على الاسترخاء مثل اليوجا لكى تزداد ثقتك فى نفسك وتحصل على ذهن صافٍ.
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مصر 365

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