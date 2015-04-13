حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/4/13

برج الجوزاء من الشخصيات التى تهوى الابتعاد عن الروتين والملل والكآبة، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحبهم مقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة،، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم غير مناسب للتفكير فى بعض المشروعات الجديدة فمزاجك لا يساعدك على إنجاز أى شىء.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حياتك العاطفية مستقرة وتسير على الطريق الصحيح بفضل ذكائك الشديد الذى تتمتع به ويلاحظه الجميع، لذا استغل هذا الذكاء فى التقدم فى علاقتك العاطفية والحصول على حب ورضا من حولك.
>عليك بالتفكير بعمق وهدوء وتروى حتى تقرر فعلاً ما تريد ولا تندم فيما بعد، فأمامك العديد من الفرص التى تحتاج منك إلى التفكير بعمق وهدوء لتحصل على الأفضل، لذا اتبع قلبك ولا تستمع لآراء من حولك.
>صحتك فى أفضل حالاتها بفضل صبرك ورادتك القوية، حتى لا تفسد النجاح والإنجاز الذى وصلت إليه، ولا تدع مزاجك المتقلب يؤثر عليك ويتسبب فى زيادة وزنك بل تحدى نفسك للوصول إلى ما كنت تحلم به.
توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى
>حياتك العاطفية مستقرة وتسير على الطريق الصحيح بفضل ذكائك الشديد الذى تتمتع به ويلاحظه الجميع، لذا استغل هذا الذكاء فى التقدم فى علاقتك العاطفية والحصول على حب ورضا من حولك.
على مستوى العمل والمال
>عليك بالتفكير بعمق وهدوء وتروى حتى تقرر فعلاً ما تريد ولا تندم فيما بعد، فأمامك العديد من الفرص التى تحتاج منك إلى التفكير بعمق وهدوء لتحصل على الأفضل، لذا اتبع قلبك ولا تستمع لآراء من حولك.
على مستوى الصحة
>صحتك فى أفضل حالاتها بفضل صبرك ورادتك القوية، حتى لا تفسد النجاح والإنجاز الذى وصلت إليه، ولا تدع مزاجك المتقلب يؤثر عليك ويتسبب فى زيادة وزنك بل تحدى نفسك للوصول إلى ما كنت تحلم به.