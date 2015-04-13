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حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/4/13

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حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/4/13 حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/4/13
مواليد لديهم شخصيات هادئة محبة للحياة والسفر والمغامرة ليس لديهم أحلام كبيرة ولكن أحلامهم البسيطة مهمة تؤثر عليهم وعلى من حولهم ولديهم مقدار من الإبداع فى العمل وحياتهم اليومية، محبين للحياة الأسرية ويقدسونها ويضحون بقشدة من أجل الآخرين، كما أن لديهم روح ملهمة للآخرين.

توقعات هالة عمر لبرج العذراء على المستوى العاطفى


>علاقتك العاطفية تسير بشكل لا يرضيك فأنت تشعر أن تبذل مجهود فى علاقة حكم عليها بالفشل وتشعر أن شريك حياتك يستنزفك عاطفيًا ولا يريد أن يضحى من أجل بدوره حاول أن لا تتسرع فى الحكم على العلاقة والتفكير بهدوء ولا تفكر من طرف واحد بل عليك فتح نقاش مع شريك حياتك فى المشكلات الأخيرة.

على مستوى العمل والمال


>عملك يسير بشكل روتينى وأنت تكره هذا كثيرًا وبدأت أن تمل من طبيعة العمل الذى تقوم به ولكن عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ أى خطوة سواء كانت الاستقالة أو تغير المجال.

على مستوى الصحة


>حالتك الصحية جيدة ولكنك تعانى من حالة نفسية سيئة بسبب بعض المشكلات فى العمل وفى الحياة العاطفية حاول أن تسافر لبعض الوقت أو الحصول على تسلية.

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مصر 365

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