حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/4/13

من أهم الصفات التى تميز مواليد برج العقرب هى الشخصية المميزة الملهمة والروح المرحة، قادرون على كسب ثقة من حولهم ولكن من الصعب أن يكتسب أحد ثقتهم مجتهدين فى العمل ويريدون تحقيق أحلام مكبرة فى حياتهم ويسعون إليها وعلى الرغم من الصعاب التى يواجهونها فى حياتهم إلا أن شخصيتهم القوية تعيدهم على الطريق السليم لا تحاول أن تستفزهم فهم سريعى الغضب لا يحبون من ينتقدهم بدون حق.إعلان - Ads إعلان - Ads
>أنت الآن أفضل بعد التخلص من علاقتهم العاطفية السابقة، والآن تفكيرك صافٍ وتهتم بنفسك أكثر من أى شخص وتشعر أنك حر لأول مرة منذ فترة طويلة، فقط عليك ألا يصيبك الإحباط من العلاقات العاطفية بشكل عام.
>أنت لا تحتاج لشخص فى حياتك لكى ينفق عليك أو يتحمل مسئوليتك فأنت شخص ذكى بشكل كافٍ لتصنع المال الذى تحتاجه فى حياتك، أنت ما زلت فى الخطوات الأولى فى حياتك وهناك المزيد لتتعلمه وعليك أن تعلم أنك ستكون شخصا مميزا فى مجالك بعد عدة سنوات من الآن.
>ممارسة الرياضة قادرة دائمًا على إضافة المرح والحيوية فى حياتك والتنزه مع الأصدقاء وسيلة مجدية للتخلص من الملل لذلك لا تتردد عن فعل الاثنين معًا.
توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى
>أنت الآن أفضل بعد التخلص من علاقتهم العاطفية السابقة، والآن تفكيرك صافٍ وتهتم بنفسك أكثر من أى شخص وتشعر أنك حر لأول مرة منذ فترة طويلة، فقط عليك ألا يصيبك الإحباط من العلاقات العاطفية بشكل عام.
على مستوى العمل والمال
>أنت لا تحتاج لشخص فى حياتك لكى ينفق عليك أو يتحمل مسئوليتك فأنت شخص ذكى بشكل كافٍ لتصنع المال الذى تحتاجه فى حياتك، أنت ما زلت فى الخطوات الأولى فى حياتك وهناك المزيد لتتعلمه وعليك أن تعلم أنك ستكون شخصا مميزا فى مجالك بعد عدة سنوات من الآن.
على مستوى الصحة
>ممارسة الرياضة قادرة دائمًا على إضافة المرح والحيوية فى حياتك والتنزه مع الأصدقاء وسيلة مجدية للتخلص من الملل لذلك لا تتردد عن فعل الاثنين معًا.