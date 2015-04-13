حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/4/13

مواليد برج القوس لديهم روح مرحة ومحبون للحياة يتمتعون بقدر كبير من الابتكار كما أن لديهم العديد من الأهداف والأفكار المختلفة التى تساعدهم فى الحصول على مكانة متميزة فى العمل وبين زملائهم كما أنهم مستعدون للتضحية وأوفياء لأقصى درجة. توقعات ماجى هالة عمر الحمل على المستوى العاطفى

>علاقتك العاطفية تسير بشكل مستقر هذه الفترة وعلى الرغم من أنك فكرت كثيرا فى الانفصال ولكن تعلقك وحبك لشريك حياتك أكبر من الأفكار لذلك عليك أن تصفى كل الخلافات وتبدأ فى التفكير فى طريقة للتوصل إلى حل نهائى لمشكلات السابقة. على مستوى العمل والمال

>أنت شخص جاد فى عملك ومجتهد لأقصى حد تعرف جيدًا كيف تستثمر أموالك ولديك قدرات عقلية أكبر مما تتوقع عليك فقط الحصول على بعض المهارات الإضافية التى تجعلك أفضل فى العمل. على مستوى الصحة

>إذا كنت تفكر فى خسارة الوزن هذه الفترة غير مناسبة لأن حالتك النفسية غير منضبطة يمكن بعض الخروج من الحالة النفسية السيئة اتباع نظام غذائى.

شبكةعيونالإخبارية

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