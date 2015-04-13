حظك اليوم توقعات الأبراج يوم الاثنين 2015/4/13

توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/4/13

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/4/13

توقعات ماغى فرح لبرج الجوزاء على المستوى العاطفى

على مستوى العمل والمال

على مستوى الصحة

الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التى لا يلاحظها الآخرون والقدرة على تحليل الأشياء بعمق وهدوء وتروى أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الاثنين فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الاثنين مريحًا ومستقرًا وتقابلك العديد من المفاجآت التى ستتسبب فى إسعادك، لذا عليك الاستعداد جيدًا لاستقبال هذه الأحداث.>إياك والتسرع فى اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتك العاطفية حتى لا تحصل على نتائج لن تسعدك وتتسبب فى ضياع علاقتك مع حبيبك، فأنت قى مرحلة خطرة ومحاط بالعديد من المشكلات من جميع الجوانب، لذا لا تدع حياتك تؤثر عليك.>حياتك العملية تسير ببطء بسبب عدم ثقتك بنفسك وعدم وضعك لخطة محكمة، بالإضافة إلى محاولاتك الدائمة لإرضائك لرئيسك وزملائك فى العمل على حساب نفسك، لذا عليك بالكف عما تفعله والتفكير فى مستقبلك.>اهتم بممارسة الرياضة فى الفترة المقبلة لتحافظ على وزنك ورشاقتك وصحتك، ولا تستمر فى هذا الإهمال حتى تخسر صحتك وتقضى أيامك فى محاولة استعادة ما فاتك.>أصدقاء أوفياء يحملون وفاء من نوع نادر، يتمتعون بشخصيات طيبة وصادقة وحنونة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل، فهم أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الاثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم الحظ لا يقف بجانبك ولا يمكنك من تحقيق ما كنت تطمح اليه، فكسلك فى الفترة الماضية وإهمالك فى العمل أهم أسباب عدم ترقيتك أو حصولك على مكافأة.>حالتك العاطفية غير هادئة وغير مستقرة بفضل تعسفك فى التعامل مع حبيبك وعدم تقبلك لآرائه وتفهمك لتقلباته المزاجية، لذا عليك بالتماس الأعذار له والتحدث معه لحل جميع المشاكل.>إهمالك وتقصيرك فى العمل وتأخرك المستمر تسبب فى غضب رؤسائك وعدم ثقتهم فيك عليك بالعمل والاجتهاد والبعد عن المشكلات مع الآخرين، حتى تتمكن من حل العديد من المشكلات التى تواجهها هذه الأيام.>عليك بتغيير العادات الخاطئة واستبدالها بعادات صحية تساعدك على الحصول على جسم رشيق، خاصة بعد ملاحظة الجميع ببدانتك المفرطة وإهمالك فى مظهرك وعدم الاهتمام بصحتك.>برج الجوزاء من الشخصيات التى تهوى الابتعاد عن الروتين والملل والكآبة، فأصحاب برج الجوزاء يتميزون بحبهم مقابلة أناس جدد للتعرف على شخصيات ووجوه متعددة،، أما فيما يخص حظ اليوم الأحد لأصحاب هذا البرج، فتؤكد خبيرة الأبراج ماجى فرح أن اليوم غير مناسب للتفكير فى بعض المشروعات الجديدة فمزاجك لا يساعدك على إنجاز أى شىء.>حياتك العاطفية مستقرة وتسير على الطريق الصحيح بفضل ذكائك الشديد الذى تتمتع به ويلاحظه الجميع، لذا استغل هذا الذكاء فى التقدم فى علاقتك العاطفية والحصول على حب ورضا من حولك.>عليك بالتفكير بعمق وهدوء وتروى حتى تقرر فعلاً ما تريد ولا تندم فيما بعد، فأمامك العديد من الفرص التى تحتاج منك إلى التفكير بعمق وهدوء لتحصل على الأفضل، لذا اتبع قلبك ولا تستمع لآراء من حولك.>صحتك فى أفضل حالاتها بفضل صبرك ورادتك القوية، حتى لا تفسد النجاح والإنجاز الذى وصلت إليه، ولا تدع مزاجك المتقلب يؤثر عليك ويتسبب فى زيادة وزنك بل تحدى نفسك للوصول إلى ما كنت تحلم به.

برج السرطان البرج المائى الأول أصحاب هذا البرج يتميزون بقوة حدس كبيرة لديهم شخصيات نقية وملهمة متسامحة مع نفسها ومع الآخرين فهم لا يحبون اختلاق المشكلات ويريدون أن يعيشون فى سلام، من أهم صفاتهم الوفاء والحنية والإخلاص وعيوبهم تتلخص فى المزاجية والعند والخوف من الاقتراب من الآخرين.

توقعات ميشال حايك لبرج السرطان على المستوى العاطفى

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على مستوى الصحة

حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/4/13

توقعات ماجى فرح لبرج الأسد على المستوى العاطفى

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