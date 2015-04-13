حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/4/13

من أهم مواصفات برج الميزان أنهم شخصيات طموحة لديها أهداف لا تريد أن تقضى حياتها وهى تنظر عليها من الخارج لديهم روح مرحة وجذابة تساعدهم فى الحصول على علاقات اجتماعية متعددة، من أهم عيوبهم العصبية والمزاجية التى تؤثر عليهم بشكل كبير . توقعات ماجى فرح لبرج الميزان على مستوى الحب

>مواليد برج الميزان لديهم قدر كبير من الرومانسية ومستعدون لأن يضحوا من أجل شريك حياتهم إذا كان مخلصًا ويستحق التضحية من الصعب أن يجد شريكًا يتناسب مع طباعه لأنه يبحث عن الأفضل ولا يرضى بأشخاص لسد الخانة العاطفية. على مستوى العمل والمال

>أنت الآن تمر بفترة نجاح فى عملك وتريد أن تثبت أن تستحق ما وصلت إليه لذلك عليك كسب حب من حولك وعدم الانخراط فى مشكلات مع زملاء يريدون أن يجعلونك تقع فى الغلط، كما عليك كسب ود رئيسك فى لعمل وتحمل طابعه السيئ. على مستوى الصحة

>تمكنت خلال الفترة الماضية من البدء فى نظام غذائى صحى وستصل للوزن المثالى خلال فترة قصيرة فقط عليك ممارسة ولا تجعل أحدًا يؤثر عليك.

شبكةعيونالإخبارية

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