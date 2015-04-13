حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/4/13

الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التى لا يلاحظها الآخرون والقدرة على تحليل الأشياء بعمق وهدوء وتروى أهم الصفات التى لخصها خبراء الأبراج عن أصحاب برج الحمل، أما بالنسبة لحظ برج الحمل ليوم الاثنين فتتوقع خبيرة الأبراج ماجى فرح أن يكون اليوم الاثنين مريحًا ومستقرًا وتقابلك العديد من المفاجآت التى ستتسبب فى إسعادك، لذا عليك الاستعداد جيدًا لاستقبال هذه الأحداث. توقعات ماجى فرح لبرج الحمل على المستوى العاطفى

>إياك والتسرع فى اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتك العاطفية حتى لا تحصل على نتائج لن تسعدك وتتسبب فى ضياع علاقتك مع حبيبك، فأنت قى مرحلة خطرة ومحاط بالعديد من المشكلات من جميع الجوانب، لذا لا تدع حياتك تؤثر عليك. على مستوى العمل والمال

>حياتك العملية تسير ببطء بسبب عدم ثقتك بنفسك وعدم وضعك لخطة محكمة، بالإضافة إلى محاولاتك الدائمة لإرضائك لرئيسك وزملائك فى العمل على حساب نفسك، لذا عليك بالكف عما تفعله والتفكير فى مستقبلك. على مستوى الصحة

>اهتم بممارسة الرياضة فى الفترة المقبلة لتحافظ على وزنك ورشاقتك وصحتك، ولا تستمر فى هذا الإهمال حتى تخسر صحتك وتقضى أيامك فى محاولة استعادة ما فاتك.

شبكةعيونالإخبارية

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