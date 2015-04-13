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حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/4/13

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حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/4/13 حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/4/13
أصدقاء أوفياء يحملون وفاء من نوع نادر، يتمتعون بشخصيات طيبة وصادقة وحنونة وقدرة كبيرة على العطاء والتضحية دون انتظار مقابل، فهم أما بالنسبة حظ برج الثور ليوم الاثنين، فتتوقع خبيرة الأبراج هالة عمر أن اليوم الحظ لا يقف بجانبك ولا يمكنك من تحقيق ما كنت تطمح اليه، فكسلك فى الفترة الماضية وإهمالك فى العمل أهم أسباب عدم ترقيتك أو حصولك على مكافأة.

توقعات هالة عمر لبرج الثور على المستوى العاطفى


>حالتك العاطفية غير هادئة وغير مستقرة بفضل تعسفك فى التعامل مع حبيبك وعدم تقبلك لآرائه وتفهمك لتقلباته المزاجية، لذا عليك بالتماس الأعذار له والتحدث معه لحل جميع المشاكل.

على مستوى العمل والمال


>إهمالك وتقصيرك فى العمل وتأخرك المستمر تسبب فى غضب رؤسائك وعدم ثقتهم فيك عليك بالعمل والاجتهاد والبعد عن المشكلات مع الآخرين، حتى تتمكن من حل العديد من المشكلات التى تواجهها هذه الأيام.

على مستوى الصحة


>عليك بتغيير العادات الخاطئة واستبدالها بعادات صحية تساعدك على الحصول على جسم رشيق، خاصة بعد ملاحظة الجميع ببدانتك المفرطة وإهمالك فى مظهرك وعدم اامهتمام بصحتك.

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مصر 365

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