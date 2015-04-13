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بالصور – بعد فابريجاس .. أشهر 6 أقنعة في تشيلسي

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ارتدى سيسك فابريجاس نجم وسط تشيلسي قناعا خلال مباراة الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، وخلعه أثناء احتفاله بهدف فوز فريقه على كوينز بارك رينجرز يوم الأحد.

وكان فابريجاس قد أصيب خلال مباراة ستوك سيتي في الوجه، ما جعل الجهاز الطبي لتشيلسي يجبره على ارتداء قناع .. ولكنه لم يكن أول لاعب في الزرق يرتديه.

ويستعرض FilGoal.com أشهر 6 من لاعبي تشيلسي ارتدوا القناع:

شاهد الصور واللاعبين من هنا

1- فيرناندو توريس

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ارتدى الإسباني مهاجم تشيلسي السابق ولاعب اتليتكو مدريد الحالي قناعه بسبب كسر في الأنف في مباراة تشيلسي أمام ستوا بوخارست في 14 مارس 2013.

2- ديمبا با

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على خطى زميله السابق الدولي توريس تلقى أيضا المهاجم السنغالي ضربة في أنفه في مباراة تشيلسي مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي في الأول من فبراير 2013 ليرتدي (قناع تشيلسي) وبعدها بشهر فقط قام بالاستغناء عنه.

3- راميرس

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لعب تشيلسي أمام جالاتا سراي التركي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وفي خلال لقاء الدور الاول ومن كرة مشتركة مع اللاعب بوراك يلماز، أصيب الدولي البرازيلي في أنفه.

4- بتر تشك

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أصيب حارس مرمى تشيلسي في لقاء بلاكبيرن بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2011 بكسر في الأنف ويقوم بارتداء (القناع) بالإضافة الى ارتداءه واقي الرأس بسبب إصابة سابقة، ووصفته الصحف حينها بـ(باتمان).

5- باولو فيريرا

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تلقى المدافع البرتغالي باولو فيريرا إصابة في عظمتي الوجنتين بعد التدخل مع الجناح الويلزي السابق لتوتنام جاريث بيل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في لقاء توتنام و تشيلسي في الدوري الانجليزي 2011.

6- جون تيري

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لم يسلم مدافع تشيلسي المخضرم جون تيري من القناع .. فقد تعرض لإصابة في الأنف ضد فولام في عظمة الوجنة في اشتراك مع ديمبسي جعلته يرتدي واحدا لعدة مباريات في 2007.

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