ضبط 470 كجم سمك مملح غير صالحة للاستخدام و5 أطنان أعلاف قبل تهريبها بقنا

نجحت مباحث التموين بمديرية أمن قنا، برئاسة العقيد حازم القاضى، والرائد عمرو المراغى، مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن فى ضبط عدة قضايا تموينية.

وتلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارا من العميد أسامة عايش، مدير المباحث الجنائية، بالقبض على أحمد ح م 44 سنة حال قيامه بقيادة سيارة نقل محملة بطن و400 كيلو جرام من الأسماك المملحة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومحمد ا ع 21 سنة صاحب محل فسيخ وبحوزته 70 كجم فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمى.

كما تم القبض على مهدى م ع 44 سنة تاجر أعلاف وأسمدة وبحوزته 5 أطنان أسمدة كيماوية مدعمة ومخصصة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، وقد تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

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