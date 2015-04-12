100 مليون جنيه تكلفة المرحلة الثانية لمتحف إخناتون بالمنيا

تفقد الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، واللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، ووفد مدينة هيلدزهايم الألمانى متحف إخناتون الواقع بمنطقة شرق النيل بهدف الوقوف على كل الأعمال الخاصة بدفع العمل بالمتحف، تمهيدًا لافتتاحه أمام الزوار.

وأوضح المهندس وعد الله أبو العلا مدير عام مشروعات الآثار أن تكلفة أعمال المرحلة الثانية للمتحف تبلغ 100 مليون جنيه والتى سيتولى تنفيذها متحف برلين بالتعاون مع وزارة الآثار.

وأشار مدير عام مشروعات الآثار إلى أن متحف إخناتون يعد واحدًا من أكبر وأهم المتاحف التى يتم تنفيذها حاليًا، حيث يلقى الضوء على فترة من أهم فترات التاريخ المصرى القديم وهى فترة العمارنة، وما تميزت به من خصائص فنية فريدة اشتهرت بها دون غيرها وعُرفت بالفن الآتونى.

وأوضح أبو العلا أن المتحف سيضم عددًا من القاعات التى يعرض من خلالها نماذج الفن الآتونى، قاعة مؤتمرات، مدرسة للترميم، بالإضافة إلى المطاعم والكافيتريات لخدمة الزوار، مشيرًا إلی أن وزير الآثار شكل لجنة عليا لإعداد سيناريو العرض المتحفى، وستعقد أول اجتماعاتها خلال الشهر المقبل.

يشار إلى أن مساحة أرض المتحف تبلغ نحو 5000 متر مسطح بارتفاع 52 مترًا، ومساحة مدرسة الترميم تبلغ نحو 2600 متر مسطح والمطاعم والكافيتريات نحو 500 متر مسطح، بالإضافة إلى 1500 متر مساحات مكشوفة.

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