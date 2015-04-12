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النائب العام يكلف الأمن الوطنى بضبط المتورطين فى تفجير قسم العريش

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النائب العام يكلف الأمن الوطنى بضبط المتورطين فى تفجير قسم العريش النائب العام يكلف الأمن الوطنى بضبط المتورطين فى تفجير قسم العريش
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح تحقيقات موسعة فى الحادث الإرهابى الذى استهدف قسم ثالث العريش بشمال سيناء، وكلف قطاع الأمن الوطنى بكشف هوية العناصر الإرهابية التى تقف خلف الواقعة وضبطها.

وانتدب النائب العام خبراء المفرقعات بإدارة الأدلة الجنائية فى وزارة الداخلية، لمعاينة موقع الانفجار ورفع الآثار التى خلفتها السيارة المفخخة المستخدمة فى استهداف القسم، وإعداد تقرير فنى بالنتائج التى توصلوا إليها حول نوعية المتفجرات المستخدمة من قبل العناصر الإرهابية.


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