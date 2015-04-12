أخبار عاجلة

عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أجهزة الأمن ببلبيس تحبط ترويج 2000 قرص مخدر فى شم النسيم

Google+ Print
أجهزة الأمن ببلبيس تحبط ترويج 2000 قرص مخدر فى شم النسيم أجهزة الأمن ببلبيس تحبط ترويج 2000 قرص مخدر فى شم النسيم
تمكن الرائد محمد صلاح النحال، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس بالشرقية، من ضبط عاطل قبل ترويجه 2000 قرص مخدر بدائرة مركز بلبيس فى احتفالات شم النسيم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة، برئاسة المستشار أحمد سعيد، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب.

وتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد محمد صلاح النحال، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، برئاسة العقيد محمد هلال، رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، من ضبط "أحمد.ك.ع.ع"، 32 سنة، عاطل ومقيم فاقوس، أثناء تردده على مركز بلبيس لترويج كمية من العقاقير المخدرة، فى احتفالات شم النسيم، وتم عمل كمين له وضبط بحوزته 2000 قرص مخدر ومبلغ مالى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 20663 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365