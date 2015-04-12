أجهزة الأمن ببلبيس تحبط ترويج 2000 قرص مخدر فى شم النسيم

تمكن الرائد محمد صلاح النحال، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس بالشرقية، من ضبط عاطل قبل ترويجه 2000 قرص مخدر بدائرة مركز بلبيس فى احتفالات شم النسيم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة، برئاسة المستشار أحمد سعيد، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب.

وتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد محمد صلاح النحال، رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، برئاسة العقيد محمد هلال، رئيس مكافحة مخدرات الشرقية، من ضبط "أحمد.ك.ع.ع"، 32 سنة، عاطل ومقيم فاقوس، أثناء تردده على مركز بلبيس لترويج كمية من العقاقير المخدرة، فى احتفالات شم النسيم، وتم عمل كمين له وضبط بحوزته 2000 قرص مخدر ومبلغ مالى، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 20663 جنح مركز شرطة بلبيس لسنة 2015.