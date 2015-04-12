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الداخلية تنعى شهداء سيناء..وتؤكد للشعب: ماضون فى مواجهة الإرهاب

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الداخلية تنعى شهداء سيناء..وتؤكد للشعب: ماضون فى مواجهة الإرهاب الداخلية تنعى شهداء سيناء..وتؤكد للشعب: ماضون فى مواجهة الإرهاب

كتب إبراهيم أحمد

نعت وزارة الداخلية شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين طالتهم يد الخسة والغدر أثناء تأدية واجبهم بشمال سيناء مساء اليوم الأحد .
>وقالت الوزارة فى بيان لها إنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة.
>وأكدت الداخلية فى رسالة للشعب المصرى مفادها أن رجال الشرطة سيظلون على عهدهم دائماً أوفياء لوطنهم ..ماضون وبإصرار بالتعاون مع رجال القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب وإفشال مخططاته الخبيثة.
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