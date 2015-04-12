أخبار عاجلة

عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق اندلع فى غرفة تابعة لشرطة المرافق ببنى سويف

Google+ Print
السيطرة على حريق اندلع فى غرفة تابعة لشرطة المرافق ببنى سويف السيطرة على حريق اندلع فى غرفة تابعة لشرطة المرافق ببنى سويف
تمكنت قوات الإطفاء بالحماية المدنية من إخماد حريق اندلع فى غرفة تابعة لشرطة المرافق خلف مسجد بنى سويف الجديدة، ومنع وصولها إلى المنطقة المجاورة التى تضم سكن طالبات الجامعة ومحولا كهربائيا، وتحرر محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة.

وكان اللواء محمد أبو طالب، مدير الأمن، تلقى إخطاراً من العقيد وائل زكى بنشوب حريق داخل غرفة تابعة لقسم شرطة المرافق خالية وكائنة خلف المبنى.

وانتقل المقدم مصطفى منتصر، رئيس مباحث بندر بنى سويف، وبرفقته سيارتى إطفاء، وتمكنت القوات من إطفاء النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة دون وقوع خسائر فى الأرواح، وتبين من التحريات أن الغرفة التى اشتعلت بها النيران خالية من الأشخاص، وكانت تستخدم مبيتا لأفراد شرطة المرافق.


>- اندلاع حريق فى غرفة تابعة لشرطة المرافق بمدينة بنى سويف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365