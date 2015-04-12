السيطرة على حريق اندلع فى غرفة تابعة لشرطة المرافق ببنى سويف

تمكنت قوات الإطفاء بالحماية المدنية من إخماد حريق اندلع فى غرفة تابعة لشرطة المرافق خلف مسجد بنى سويف الجديدة، ومنع وصولها إلى المنطقة المجاورة التى تضم سكن طالبات الجامعة ومحولا كهربائيا، وتحرر محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة.

وكان اللواء محمد أبو طالب، مدير الأمن، تلقى إخطاراً من العقيد وائل زكى بنشوب حريق داخل غرفة تابعة لقسم شرطة المرافق خالية وكائنة خلف المبنى.

وانتقل المقدم مصطفى منتصر، رئيس مباحث بندر بنى سويف، وبرفقته سيارتى إطفاء، وتمكنت القوات من إطفاء النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة دون وقوع خسائر فى الأرواح، وتبين من التحريات أن الغرفة التى اشتعلت بها النيران خالية من الأشخاص، وكانت تستخدم مبيتا لأفراد شرطة المرافق.

- اندلاع حريق فى غرفة تابعة لشرطة المرافق بمدينة بنى سويف