محافظة الوادي الجديد تستقبل قافلة دعوية لعلماء الأزهر الشريف‎ الخميس المقبل

تستقبل محافظة الوادي الجديد الخميس المقبل قافلة دعوية لعلماء الأزهر الشريف لنشر المفاهيم الدينية الصحيحة ، وتوضيح حقيقة الدين الإسلامي السمحة ، ومواجهة جميع أشكال التطرف والتشدد الديني.

وأوضح بيان للأزهر أن القافلة تعقدعدة ندوات ولقاءات فكرية وحوارية مع الشباب ، ورواد المساجد والنوادي، ومراكز الشباب وقصور الثقافة بالمحافظة ، وتضم القافلة علماء دين ووعظ وهم “محمد زكي الدين بداري ، أمين عام اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف ، ونادي حسين عبدالجواد الأستاذ بجامعة الأزهر، وعوض إسماعيل عبد الله، الأستاذ بجامعة الأزهر، وعطية عبد الموجود لاشين ، أستاذ الفقه المقارن المساعد بجامعة الأزهر، وعبد المنعم صبحي أبو شعيشع ،وكيل كلية أصول الدين بطنطا، وسعيد صلاح الدين عامر، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، وحسن السيد خليل، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر، ومنتصر محمد موسى، الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية”.