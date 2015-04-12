أخبار عاجلة

عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالفيديو.. هيلاري كلينتون تعلن رسميًا الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية

Google+ Print
بالفيديو.. هيلاري كلينتون تعلن رسميًا الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية بالفيديو.. هيلاري كلينتون تعلن رسميًا الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية

هيلارى كلينتون

أعلنت عضو حزب الديمقراطيين، هيلاري كلينتون، الأحد رسمياً ترشحها للرئاسة الأمريكية 2016، في ثاني محاولة للفوز بالرئاسة، ولتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في حال الفوز.

وقالت كلينتون في نشره موقعها “أنا مرشحة للرئاسة” مؤكدة هذا الإعلان المرتقب منذ عدة أشهر. وهي في الوقت الحالي المرشح الرسمي الوحيد للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي وهي الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي.

وسلطت كلينتون في التسجيل المصور الضوء على موضوع عدم المساواة الاقتصادية قائلة إن “الأوضاع لا تزال في صالح من يأتون على قمة سلم الدخل”.

ويأتي ترشح زوجة الرئيس السابق بيل كلينتون بعد أن شغلت سابقاً منصب وزيرة الخارجية.

 

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا

فيديو| لاعبا إنبي يعتديان على صحفي بعد التعادل أمام طنطا

فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك»

فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»