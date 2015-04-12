بالفيديو.. هيلاري كلينتون تعلن رسميًا الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلنت عضو حزب الديمقراطيين، هيلاري كلينتون، الأحد رسمياً ترشحها للرئاسة الأمريكية 2016، في ثاني محاولة للفوز بالرئاسة، ولتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في حال الفوز.

وقالت كلينتون في فيديو نشره موقعها “أنا مرشحة للرئاسة” مؤكدة هذا الإعلان المرتقب منذ عدة أشهر. وهي في الوقت الحالي المرشح الرسمي الوحيد للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي وهي الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي.

وسلطت كلينتون في التسجيل المصور الضوء على موضوع عدم المساواة الاقتصادية قائلة إن “الأوضاع لا تزال في صالح من يأتون على قمة سلم الدخل”.

ويأتي ترشح زوجة الرئيس السابق بيل كلينتون بعد أن شغلت سابقاً منصب وزيرة الخارجية.

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