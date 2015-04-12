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بالفيديو - علي غزال يسجل هدفا في فوز مثير على مروان محسن

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بالفيديو - علي غزال يسجل هدفا في فوز مثير على مروان محسن بالفيديو - علي غزال يسجل هدفا في فوز مثير على مروان محسن

سجل علي غزال لاعب وسط ناسيونال ماديرا هدفا في فوز فريقه على جيل فيسنتي 3-2 يوم الأحد.

وحل جيل فيسنتي ضيفا على ماديرا ضمن الجولة 28 من الدوري البرتغالي.

وشارك غزال في المباراة كاملة ضد مروان محسن مهاجم جيل فيسنتي الذي لعبها كاملة أيضا، فيما غاب صالح جمعة زميل غزال في ماديرا للإصابة.

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وافتتح ماركو ماتياس أهداف المباراة لناسيونال في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل نوانكو لجيل فيسنتي في الدقيقة 49.

ووضع غزال فريقه بالمقدمة مجددا في الدقيقة 67، وعاد نوانكو بفريقه للمباراة بهدف آخر في الدقيقة 75.

وقبل تسع دقائق من النهاية سجل ماتياس هدف الفوز لناسيونال الذي رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع.

فيما يعاني جيل فيسنتي في المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة.

شاهد هدف علي غزال في جيل فيسنتي

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فيديو اليوم السابع

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