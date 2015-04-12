كريستينا صوايا تنجو من حادث سير مروّع

نجت الفنانة اللبنانية وملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا، من حادث سير مروّع تعرضت له على أوتستراد جل ديب.

وحسب صوايا، فإن سبب الحادث هو وجود مادة المازوت أو الزيت على الطريق، أدت إلى إنزلاق سيارتها، علماً أنها لم تكن مسرعة على حد قولها.

ونشرت صوايا صورة لسيارتها المتضررة بشكل كبير أرفقتها بتعليق:"يا رب رحمتك أنا انكتبلي عمر جديد بس عصام بريدي ليش راح، ليش هالقد بكير ما عم صدق شو هالدني".

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