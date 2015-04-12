مهرجان الكويت للمونودراما ينطلق بغصة بعد رحيل أحمد الصالح

بحضور إعلامي وفني كبيرين، وبالتعاون بين مؤسسة "الأيام والناس" والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، انطلقت فعاليات "مهرجان الكويت للمونودراما" برعاية وحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، وأمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهندس علي اليوحة، والأمين المساعد لقطاع الفنون محمد العسعوسي، ومدير المهرجان المخرج جمال اللهو، والمنسق العام عبدالله الرويشد.

ومن أبرز النجوم الحاضرين هم: سعد الفرج، وعبدالعزيز السريع، ومحمد المنصور، ومحمد جابر، وطارق العلي، وأحلام حسن، إلى جانب ضيوف دولة الكويت والمهرجان من شخصيات مسرحية وإعلامية خليجية وعربية وعالمية منهم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنان زهير النوباني، والفنان احمد نبيل.

وقدمت فقرات الحفل الفنانة هدى الخطيب التي أطلت برداء أسود وطلبت من الحضور الوقوف دقيقة حداد على فقيد الفن الكويتي الفنان الكبير أحمد الصالح، من ثم استعرضت الخطيب أهم المحطات في تاريخ مسرح "المونودراما" في الكويت من خلال لوحة فنية عبرت عن مسيرة فن المونودراما من خلال تجارب مسرحية ثرية متتالية لنخبة من الفنانين مثل جاسم النبهان، وعبدالعزيز الحداد، ومحمد المنصور، وسعاد عبدالله، والمخرج محمد دحام الشمري.

من ثم كان الحضور على موعد مع كلمة راعي المهرجان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح الذي افتتح المهرجان قائلاً: "لقد فجعت الأسرة الفنية الكويتية والخليجية صباح اليوم برحيل أحد فرسان المسرح في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربية هو الفنان الكويتي أحمد الصالح، الذي كان يعالج بأحد مستشفيات الولايات المتحدة، وقضي خلالها أكثر من 55 عاماً على خشبة مسارح الكويت والخليج العربي وأمام كاميرات التلفزيون والسينما، وخلف ميكروفون الدراما الإذاعية، ستظل أعماله شاهدة على إبداعاته وإخلاصه لفنه وجمهوره الكويتي والخليجي والعربي، مقدماً خالص العزاء لأسرة الفقيد المغفور له بأذن الله تعالي، وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".

ورحب الحمود بانطلاقة فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الكويت للمونودراما، متمنياً للحضور وجمهور المسرح متعة التفاعل مع هذه التظاهرة الفنية وتلك المبادرة المسرحية الكويتية، التي تهتم بمسرح الممثل الواحد، ذلك الفن المسرحي الراقي والمتميز والذي يعتبر ساحة فضاء الإبداع والحرية.

وأضاف وزير الإعلام: "انطلاقاً من حرص القيادة السياسية العليا وفي مقدمتها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، التي تؤمن إيماناً عميقاً بأهمية الفن والمسرح بكافة صوره وأشكاله ودوره الثقافي والتنويري، فأنها لا تألوا جهدا في دعم المؤسسات والفعاليات الفنية والمبادرات الثقافية الهادفة، والذي تمثل بإعداد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لخطة إستراتيجية لتحديث وإنشاء المسارح منابر الفكر والإبداع في كافة محافظات دولة الكويت، لما تمثله من إضافة إبداعية وركيزة أساسية لتنمية الفكر والثقافة في حياة المجتمع، ضمن خارطة المشاريع التنموية الثقافية التي تعد أحد روافد التنمية الشاملة من خلال نشر المسارح بكافة المحافظات من أجل إبراز صورة المشهد الثقافي والإنساني لدولة الكويت".

من ثم تقدم الحمود بالشكر الجزيل لجميع المشاركين في مهرجان الكويت للمونودراما بدورته الثانية، متمنياً للضيوف الكرام طيب الإقامة في بلدهم الثاني، داعياً الشباب الكويتي العامل في حقل الفن المسرحي إلى صدق الاجتهاد في الاستفادة التامة من فعاليات وضيوف المهرجان لصقل مواهبهم الإبداعية لخدمة بلدنا الغالية الكويت تحت ظل القيادة السياسية الحكيمة.

بدوره، ألقى مدير المهرجان ومدير مؤسسة "الأيام والناس" جمال اللهو كلمة قال خلالها إنه يهدي فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الكويت للمونودراما إلى روح فقيد الفن الكويتي الفنان أحمد الصالح رحمه الله، الذي قدم الكثير إلى الساحة الفنية الكويتية والعربية.

وأضاف اللهو: "من هنا على خشبة مسرح الدسمة وعلى أرض دولة الكويت الحبيبة تنطلق فعاليات الدورة الثانية بتشجيع من راعي المهرجان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح والدعم المستمر للدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مساهمته بالتنمية الثقافية في الكويت، ليأتي التأكيد على أهمية الفن والمسرح من خلال دعم الكوادر الشبابية التي كانت وما زالت تقدم دوراً مهماً وإبداعاً فكرياً من خلال تحمسه لخدمة الفن والثقافة في دولة الكويت، والإرتقاء بها لتبقى الكويت رائدة دائماً ومنارة للثقافة والمثقفين وللفن وللفنانين، مثمناً مبادرة ودعم الوزير الشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للمهرجان، ولكافة الأنشطة الثقافية والفنية في الكويت".

وأشاد اللهو بمبادرة الوزير الحمود باطلاق اسم الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا على مسرح السالمية وقال إنه يعتبر إنجاز يضاف إلى مسيرة المسرح في الكويت، وينحاز لدور الفن والفنان الكويتي عموماً، مقدماً خالص الشكر والتقدير لجميع الكوادر العاملة في المهرجان، ولكل من بذل الجهد والوقت لكي تظهر الدورة الثانية للمهرجان بالشكل والمضمون الذي يليق باسم ومكانة دولة الكويت وريادتها الفنية والثقافية بين الشعوب، متمنياً الاستمتاع في الليالي المونودرامية في مهرجان الكويت للمونودراما.

ثم ألقت كلمة ضيوف المهرجان الفنانة المصرية القديرة سميحة أيوب التي قالت: "فن المسرح من الفنون القليلة التي تحمل ثلاث صفات مهمة ومتفردة بين الفنون الأخرى، أولى تلك الصفات أنه حي ومباشر ووليد اللحظة بكل ما تعنيه الكلمة، والثانية أنه بوتقة تحمل مزيجاً مكوناً من كل الفنون، التي من الممكن أن يقدم كل منها على حدة، لكنها تتكامل في شكل مسرحي يبدو على خشبة المسرح وكأنها وجدت لتكون وحدة إندماجية واحدة، والثالثة أنه فن يتناغم مع الفكر في خلطة سحرية، التي تنتشي بها النفس جمالاً وسحراً والتي تلهب الخاطر والبال من خلال الفرجة".

وأضافت: "من هذه الفنون المسرحية فن المونودراما الذي أصبح يغري الكثير من المبدعين للدخول إلى دائرته وإفساح مكاناً له على خريطة الحركة المسرحية، فرأينا الكثير من المهرجانات التي تنطلق بإسمه والتي تحتفي به وكلها إصرار على أن يثبت هذا الفن الاستثنائي وجوده وسط الإبداعات المسرحية المختلفة، واليوم نحتفي بمهرجان الكويت للمونودراما في دورته الثانية، ويحتفي بنا هو أيضاً، متمنين له الاستمرار وللقائمين عليه دوام النجاح والتوفيق".

لجنة التحكيم

وعقب تلك الكمات تم الكشف عن أعضاء لجنة التحكيم في المهرجان وهم رئيس اللجنة الفنان بدر محارب، ود.سكينة مراد، ومساعد الزامل، الذين صعدوا على خشبة المسرح وسط ترحيب وتصفيق الحضور.

"قصة الأمس"

قدم الفنان عبد العزيز الحداد رائعته "قصة الأمس" في افتتاح مهرجان الكويت للمونودراما في دورته الثانية "قصة الأمس" لفرقة الحداد، من تأليف وإخراج و بطولة الفنان القدير عبدالعزيز الحداد.

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