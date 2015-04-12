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“جنايات أسيوط ” تقضي السجن من سنة إلى 3 سنوات لـ 7 طلاب

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“جنايات أسيوط ” تقضي السجن من سنة إلى 3 سنوات لـ 7 طلاب “جنايات أسيوط ” تقضي السجن من سنة إلى 3 سنوات لـ 7 طلاب

أرشيفية

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة كلا من “عمر محمود عمر عبد الحافظ و أحمد زكريا أحمد عبد العال ، و محمد عزت عبد السميع عبد اللطيف ، و علاء رشاد عبد الله محمد و أحمد كامل علي الدسوقي ، و محمد حلمي عبدالمنعم أبوالنصر ، بالسجن 3 سنوات ومعاقبة محمد كرم عباس توفيق بالسجن لمدة سنة واحدة ، وبراءة أحمد صابر عبد العزيز محمد في القضية رقم 3793 لسنة 2014 ثان أسيوط والمتهمون بالتظاهر واستخدام القوة وأسلحة نارية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة ، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد أعضاء وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ.

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