إحباط بيع 17 ألف لتر مياه ملوثة معبئة فى زجاجات بالسويس

نجحت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالسويس، اليوم الأحد، فى إحباط محاولة بيع 17 الف لتر مياه ملوثة للمواطنين معبئة فى زجاجات على أنها مياه معدنية.

وقالت الدكتور آمال الراعى مدير إدارة الطب الوقائى، أن مفتشى الصحة تمكنوا من ضبط 3 سيارات على متنها 717 كرتونة تتضمن 8104 زجاجه بواقع 617 كرتونة بداخل كل منها 20 زجاجه بقدرة 1.5 لتر و 50 كرتونة بداخل كل منها 20 زجاجة بقدرة 600 ملم تحتوى على مياه معبئة على شكل مياه معدنية وتحمل اسم وهمى.

وأضافت الدكتورة آمال الراعى لـ"اليوم السابع"، أنه بالاستعلام على الأسم المدون على الزجاجات تبين أنه غير مسجل بوزارة الصحة وأنه أسم وهمى، وأن المياه بداخل الزجاجات فاسدة وكان يستعد أصحاب هذه الشحنة بيعها يوم شم النسيم، مشيرة إلى انه تم التحفظ على المضبوطات بالكامل، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.