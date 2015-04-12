علاج 1085مرضى وإجراء تحليل لـ123بقافلة جامعة الأزهر بكفر الشيخ

أكد طارق عامر مدير المركز الإعلامى بمديرية الصحة بكفر الشيخ، أن مديرية الصحة بكفر الشيخ وجهت قافلة طبية لعدد من قرى كفر الشيخ بالتعاون مع مستشفيات جامعة الأزهر طبقاً للبرتوكول الموقع بين رئيس جامعة الأزهر والمحافظ ووكيل وزارة الصحة، والذى يتم بمقتضاه علاج الحالات الحرجة وتنظيم قوافل طبية لعلاج المرضى من أبناء المحافظة.

وأضاف طارق عامر فى تصريحات صحفية، أن القافلة تحت إشراف الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة وبرئاسة الدكتور شمس الدين البحيرى المسئول عن القافلة، وبحضور عدد كبير من أطباء جامعة الأزهر ومديرية الصحة .

وأشار إلى أن أطباء جامعة الأزهر قاموا بعلاج 337 مريضا بقريتى المجد 55 بمركز الرياض و78 بمركز الحامول فى عدد من التخصصات المختلفة حيث تم علاج 7 حالات قلب و124 أطفال و36 جراحة و122 عظام و38 رمد و10 كبد ،كما تم علاج 1085 مريض من قبل مديرية الصحة فى نفس التخصصات السابق ذكرها مضيفاً أنه تم عمل تحاليل طبية ل123 حالة وتم عمل 32 حالة موجة صوتية و15 أشعة عادية .

وأضاف عامر أنه تم استخراج 10 قرارات علاج على نفقة وتحويل 8 حالات إلى مستشفى دمياط الجديدة التابعة الأزهر.