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مدير أمن دمياط يتفقد الحدائق العامة للاطمئنان على الحالة الأمنية

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مدير أمن دمياط يتفقد الحدائق العامة للاطمئنان على الحالة الأمنية مدير أمن دمياط يتفقد الحدائق العامة للاطمئنان على الحالة الأمنية
تفقد اللواء حسن البرديسى مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط وبصحبته اللواء حازم الشيخ نائب مدير الأمن و العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى والعميد أمير بهجت مفتش الأمن العام ، عددا من المتنزهات والحدائق التى يحرص المواطنون على ارتيادها خلال مناسبة عيد شم النسيم .

والتقى بالعديد من المواطنين، مؤكداً لهم أن رسالة الشرطة هى تحقيق أمن وأمان المواطن، وأن الحرص على التواجد مع المواطنين فى تلك المناسبة ما هو إلا تأكيد على تلك الرسالة.
>وأوضح البرديسى أن ما حققته المديرية من نجاحات فى المجال الأمنى خلال الفترة الماضية ما هى إلا نتاج تعاون المواطنين مع رجال الأمن.
>وقد اطمأن البرديسى خلال جولته على تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة ومراسى المراكب النيلية.
>وقد تفقد الخدمات الأمنية بمدينة رأس البر والتقى بالقوات من الضباط والأمناء والجنود وأشاد بالجهود الأمنية المبذولة فى سبيل استقرار البلاد .

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