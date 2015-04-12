مدير أمن دمياط يتفقد الحدائق العامة للاطمئنان على الحالة الأمنية

تفقد اللواء حسن البرديسى مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط وبصحبته اللواء حازم الشيخ نائب مدير الأمن و العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى والعميد أمير بهجت مفتش الأمن العام ، عددا من المتنزهات والحدائق التى يحرص المواطنون على ارتيادها خلال مناسبة عيد شم النسيم .إعلان - Ads إعلان - Ads
والتقى بالعديد من المواطنين، مؤكداً لهم أن رسالة الشرطة هى تحقيق أمن وأمان المواطن، وأن الحرص على التواجد مع المواطنين فى تلك المناسبة ما هو إلا تأكيد على تلك الرسالة.
والتقى بالعديد من المواطنين، مؤكداً لهم أن رسالة الشرطة هى تحقيق أمن وأمان المواطن، وأن الحرص على التواجد مع المواطنين فى تلك المناسبة ما هو إلا تأكيد على تلك الرسالة.
>وأوضح البرديسى أن ما حققته المديرية من نجاحات فى المجال الأمنى خلال الفترة الماضية ما هى إلا نتاج تعاون المواطنين مع رجال الأمن.
>وقد اطمأن البرديسى خلال جولته على تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة ومراسى المراكب النيلية.
>وقد تفقد الخدمات الأمنية بمدينة رأس البر والتقى بالقوات من الضباط والأمناء والجنود وأشاد بالجهود الأمنية المبذولة فى سبيل استقرار البلاد .