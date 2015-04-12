مدير أمن دمياط يتفقد الحدائق العامة للاطمئنان على الحالة الأمنية

تفقد اللواء حسن البرديسى مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط وبصحبته اللواء حازم الشيخ نائب مدير الأمن و العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى والعميد أمير بهجت مفتش الأمن العام ، عددا من المتنزهات والحدائق التى يحرص المواطنون على ارتيادها خلال مناسبة عيد شم النسيم .

والتقى بالعديد من المواطنين، مؤكداً لهم أن رسالة الشرطة هى تحقيق أمن وأمان المواطن، وأن الحرص على التواجد مع المواطنين فى تلك المناسبة ما هو إلا تأكيد على تلك الرسالة.

>وأوضح البرديسى أن ما حققته المديرية من نجاحات فى المجال الأمنى خلال الفترة الماضية ما هى إلا نتاج تعاون المواطنين مع رجال الأمن.

>وقد اطمأن البرديسى خلال جولته على تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة ومراسى المراكب النيلية.

>وقد تفقد الخدمات الأمنية بمدينة رأس البر والتقى بالقوات من الضباط والأمناء والجنود وأشاد بالجهود الأمنية المبذولة فى سبيل استقرار البلاد .