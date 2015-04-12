كاهن الكاثوليك بالمنصورة يهاجم يونس مخيون لفتواه بعدم جواز تهنئة الأقباط

عبر الأب مكاريوس جاويس، كاهن كنيسة الروم الكاثوليك بالمنصورة اليوم، عن استيائه من فتوى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، التى أكد فيها عدم جواز تهنئة الأقباط فى أعيادهم، وأبدى غضبه من تلك الفتاوى وذلك أثناء زيارة حسام الدين إمام محافظ الدقهلية وعدد من التنفيذيين، للكنيسة للتهنئة بعيد القيامة.>وهاجم الأب مكاريوس مخيون وقال: "أصابنى ضيق منه، ولا أقول عليه شيخ فالمشيخة لأصحاب الفضيلة من الأزهريين، واصفًا تلك الفتوى بأنها طعن فى الأقباط.

وجاء رد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية قائلاً: "إن أى تصرف أو إساءة تصدر بحق الأقباط من جانب أفراد، لا تمثل المؤسسة الأزهرية أبدًا، ولا تمثل مؤسسات الدولة التى يعول عليها دائمًا، باعتبار أن الأزهر هو المرجعية الأولى للدين لأن علماءه يلجأون إلى كتاب الله وسنة رسوله".

وأضاف أن "الله خلق الخلق شعوبًا وقبائل ليتعارفوا، وحينما دخل الرسول إلى المدينة كان يعيش فيها غير المسلمين، وعاش معهم رسول الله وعقد معهم العهود والمواثيق والتى كانت تضمن لهم الحقوق مثلهم مثل المسلمين، وعليهم ما على المسلمين فى الدفاع عن الأرض والوطن".