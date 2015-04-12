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مصرع طالب في تجدد اشتباكات بين عائلتين بقنا‎

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مصرع طالب في تجدد اشتباكات بين عائلتين بقنا‎ مصرع طالب في تجدد اشتباكات بين عائلتين بقنا‎

مستشفى قنا الجامعي_أرشيفية

لقى طالب مصرعه بعد إصابته بطلقات نارية إثر تجدد الأشتباكات بين عائلتين بسبب خلافات قديمة بقرية رفاعة بفرشوط.

ومن جانبه تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، بمصرع “أحمد . ع. ع ” 17 سنه طالب إثر إصابته بطلقات نارية، بسبب تجدد الاشتباكات بين عائلتين بالقرية بسبب خلافات قديمة بينهما على قطعة أرض.

وكشفت التحريات، برئاسة النقيب محمود الطباخ، معاون أول وحدة مباحث فرشوط، أن الاشتباكات ترجع إلى وجود خلافات قديمة بين عائلتين بالقرية ، بسبب خلافات ،على قطعة أرض وتم ضبط المدعو ” محمود.ص.ق ” وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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