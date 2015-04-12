الحكومة الأردنية تؤكد رفضها إنشاء مطار إسرائيلي بالقرب من حدودها

أكدت الحكومة الأردنية موقفها الثابت والرافض لإقامة مطار “تمناع” الإسرائيلي في موقعه الحالي على الحدود الأردنية بالقرب من مطار الملك الحسين في العقبة.

وقال الناطق باسم وزارة النقل علي عضيبات في تصريح اليوم بثته وكالة الأنباء الأردنية “إن الحكومة لم تغير موقفها، وإن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام عار عن الصحة”.

وأضاف أن الجهات المعنية قامت بإخطار منظمة الطيران الدولي بهذا الشأن، وإنه سيتم التصويت على الاعتراض الحكومي، واتخاذ القرار بشأن إنشاء المطار الإسرائيلي من حيث تأثيره على السيادة الجوية للأردن والسلامة العامة لسكان تلك المنطقة.

وأوضح أن الجهات الحكومية المعنية ، ممثلة في وزارتي الخارجية والنقل ، على اتصال مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بشأن هذا الموضوع، مؤكدا حرص الأردن على حماية أجوائه من أي انتهاك والحفاظ على أمن الطيران وسلامته في أجوائنا.