إيران وروسيا تؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي

دعت إيران وروسيا اليوم ، إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالين العلمي والتكنولوجي ، جاء ذلك خلال اجتماع نائب الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجية سورينا ساتاري ومستشار الرئيس الروسي للشؤون العلمية والتكنولوجية أندريه فورسينكو، الذي يزور طهران حاليا، لبحث سبل تطوير التعاون وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل اليها في كلا المجالين بين البلدين ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء بحسب وكالة أنباء أرنا الإيرانية ، على ضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لتوطيد التعاون بين طهران وموسكو في الناحيتين العلمية والتكنولوجية، والاستفادة من الخبرات المشتركة لدى البلدين في تلك المجالات.

تأتي زيارة المسؤول الروسي الى طهران، على رأس وفد رفيع، تلبية لدعوة رسمية من نائب الرئيس الايراني، الذي قام بزيارة موسكو في نوفمبر الماضي.