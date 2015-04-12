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الخارجية تتابع أوضاع المصريين باليمن وارتفاع عدد العائدين إلي أكثر من 1300 مواطن

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الخارجية تتابع أوضاع المصريين باليمن وارتفاع عدد العائدين إلي أكثر من 1300 مواطن الخارجية تتابع أوضاع المصريين باليمن وارتفاع عدد العائدين إلي أكثر من 1300 مواطن

السفير-بدر-عبد-العاطي

قال السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الوزارة تواصل متابعة أوضاع المصريين في اليمن ومساعدة من يرغب في العودة منهم إلى أرض الوطن مشيراً إلى إجلاء 34 مواطن مصري من صنعاء على متن إحدى الرحلات الجوية ، كما تم إجلاء أكثر من 20 مواطن مصري عن طريق البحر على متن إحدى السفن التجارية .

وأشار المتحدث إلى وصول 25 مواطن مصري إلى مطار القاهرة قادمين من جيبوتي بعد أن تم إجلائهم من اليمن.

وأضاف أن عمل البعثة القنصلية على المعابر البرية في وسلطنة عمان مع اليمن متواصل حيث استقبلت البعثة عبر معبر الطوال 46 مواطناً مصرياً ليرتفع عدد المصريين الذين تم إجلائهم من اليمن إلى السعودية إلى 1016 مواطن مصري. كما استقبل معبر المزيونه على الحدود اليمنية العمانية عدد من المصريين ليرتفع العدد الإجمالي للمصريين الذين تم إجلائهم من اليمن إلى أكثر 1300 مواطن مصري.

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