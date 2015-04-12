مدفيديف: روسيا ستفعل كل شيء للحفاظ على زعامتها في غزو الفضاء

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، الأحد 12 أبريل، بمناسبة يوم الفضاء الدولي، أن الحكومة الروسية ستفعل كل شيء من أجل الحفاظ على زعامة البلاد في غزو الفضاء.

وكتب مدفيديف على صفحته على موقع “فكونتاكتي” للتواصل الاجتماعي، أن قطاعنا الفضائي والقائمين عليه كانوا دائما وسيبقون عزة بلادنا، ورائد الفضاء الأول يوري غاغارين يبقى عزة البشرية كلها.

كما أشاد رئيس الحكومة الروسية بمأثرة رائد الفضاء السوفيتي الآخر، آلكسي ليونوف، الذي كان خرج، منذ نصف القرن، للمرة الأولى في العالم، إلى الفضاء المكشوف، وأضاف أن روسيا تتعزى بمثل هؤلاء الناس، إذ أنها تحولت بفضلهم إلى دولة فضائية عظمى ولا تزال تحتفظ موقعها هذا.

وأشار دميتري مدفيديف إلى أن تطوير التكنولوجيا الفضائية يعد من أهم أولويات الحكومة الروسية، هذا وتزامن عيد الفضاء هذا العام بعيد الفصح المسيحي. وقام بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل بتهنئة طاقم المحطة الفضائية الدولية بهذين العيدين، في اتصال فيديو، في تهنئة أولى من نوعها، حيث كان في إمكان البطريرك ليس فقط سمع رواد الفضاء، بل ورؤيتهم.

وذكر البطريرك كيريل أن للطاقم الدولي في المحطة الفضائية الدولية أهمية كبيرة لحفظ السلام، مضيفا أن عمل رواد الفضاء يتطابق كليا مع منظومة القيم المسيحية كأي عمل “يخدم الناس فيه بعضهم بعضا أو يخدمون العلم أو الشعب أو الدولة.

الجدير بالذكر أن عيد الفضاء الدولي يعود إلى تنفيذ أول رائد الفضاء، السوفيتي يوري غاغارين، بالرحلة الفضائية الأولى في العالم، في الـ12 من أبريل/نيسان عام 1961.