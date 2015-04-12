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بالصور.. “قصر الدوبارة” يحتفل بعيد القيامة

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بالصور.. “قصر الدوبارة” يحتفل بعيد القيامة بالصور.. “قصر الدوبارة” يحتفل بعيد القيامة

 

صورة للاحتفال

اختتمت كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، اليوم الأحد، فعاليات احتفالها بعيد القيامة المجيد، بترنيمة بارك بلادى، داعين الله بأن يحفظ أمن ويحقن دماء شباب الوطن بكل طوائفه مسلمين وأقباط.

وردد المشاركون فى الحفل كلمات الترنيمة، “خلى مصر بلدنا جنة ياالله الحب، اسمع لدعانا أجمعين، ارفع الخوف والمظالم، اطرد الجوع والفساد، انشر الأمن فى البلاد ياسامع الصلاة فى قلوب كل البشر”.

وقد شارك فى الاحتفالية كل من الدكتور القس أندريا زكى رئيس الطائفة الانجيلية والقس سامح موريس راعى الكنيسة والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة والدكتور عادل العدوى وزير الصحة، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وحضر الحفل ألبرت شفيق رئيس مجلس إدارة قنوات “أون تى فى” الفضائية، والكاتب صحفى جمال فهمى، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، والإعلامى يوسف الحسينى، وخالد تليمة، والإعلامية بثينة كامل، والإعلامية ريم ماجد، والمستشار أمير رمزى، رئيس محكمة الجنايات ولفيف من رجال الدولة والمثقفين.

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