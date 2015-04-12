البدري يعدد مزايا التأهل لدورة الألعاب الإفريقية

يرى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن التأهل لدورة الألعاب الإفريقية بعد الفوز على بوروندي بالجولة الأخيرة في التصفيات بهدفين نظيفين.

ونجحت مصر في إقصاء بوروندي بالفوز بهدفين نظيفين ذهابا وإيابا والتأهل لدورة الألعاب التي ستقام في الكونجو في سبتمبر المقبل.

وقال البدري في تصريحات لقناة النيل للرياضة: "التأهل يمنحنا ثقة، خاصة في وجود مجموعة جديدة من الشباب".

وأضاف "العناصر الموجودة كان منهم خمسة أو ستة فقط من الأسماء القديمة، ولكن أغلبهم عناصر جديدة وهذا يساعدنا لبناء خطة طويلة الأجل".

وتابع "التأهل لدورة الألعاب الإفريقية جيد لنا، لأنه مشابه إلى حد كبير لمشوارنا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016 وهذا الهدف الرئيسي".

وأشار البدري إلى نجاحه في تحقيق الهدف الأول، والعمل على مواصلة النجاح".