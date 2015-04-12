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البدري: أسباب تأديبية سبب استبعاد ثلاثي المنتخب

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البدري: أسباب تأديبية سبب استبعاد ثلاثي المنتخب البدري: أسباب تأديبية سبب استبعاد ثلاثي المنتخب

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن استبعاد الثلاثي أحمد رفعت وعمر الوحش وياسر إبراهيم جاء لأسباب تأديبية وليست فنية.

وكرر منتخب مصر الأوليمبي الفوز على منتخب بوروندي 2-0 ليتأهل إلى دورة الألعاب الإفريقية.

محمود عبد المنعم "كهربا" سجل أولا في الدقيقة 21 قبل أن يؤمن محمد سالم في الدقيقة 61 انتصار الفراعنة.

وشهدت قائمة للمباراة استبعاد الثلاثي أحمد رفعت لاعب إنبي وعمر الوحش لاعب الإسماعيلي إلى جانب ياسر إبراهيم لاعب الزمالك السابق وسموحة الحالي.

وأوضح البدري في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة مع قناة (النيل الرياضية): "استبعادهم ليس لأسباب فنية".

وأضاف "السبب تأديبي".

ورفض البدري الإفصاح عن "السبب التأديبي" خلف استبعاد الثلاثي.

وأتم البدري حديثه عقب المباراة مؤكدا أن "الفرصة متاحة أمام الجميع للانضمام إلى المنتخب".

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فيديو اليوم السابع

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