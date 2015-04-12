الداخلية تنعي شهداء الجيش والشرطة في سيناء

نعت وزارة الداخلية رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم الاحد في هجمات إرهابية شمال سيناء.

وقالت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي في بيان لها :” تنعى وزارة الداخلية شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين طالتهم يد الخسة والغدر أثناء تأدية واجبهم بشمال سيناء مساء اليوم الأحد الموافق 12 الجارى “.

وتابعتك” تتقدم وزارة الداخلية بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة”.

وأكدت وزارة الداخلية أن رجال الشرطة سيظلون على عهدهم دائماً أوفياء لوطنهم ماضون وبإصرار بالتعاون مع رجال القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب وإفشال مخططاته الخبيثة.

كانت مدرعة تابعة للقوات المسلحة تعرضت لتفجير بعبوة ناسفة ما أسفر عن استشهاد 6 من رجال الجيش فيما تعرض قسم ثالث العريش لتفجير انتحاري أدى إلى استشهاد 8 أشخاص من الشرطة والمدنيين وأصيب 45 آخرين.