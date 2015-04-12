تنظيم "داعش" بليبيا يتبنى استهداف سفارة كوريا الجنوبية

تبنّى تنظيم «داعش» بليبيا الهجوم المسلّح الذى استهدف سفارة كوريا الجنوبية اليوم الأحد ، فى منطقة المدينة السياحية بالعاصمة طرابلس .إعلان - Ads إعلان - Ads
مسئول ليبى:مقتل وإصابة 3 من حراس سفارة كوريا الجنوبية فى الهجوم المسلح
يذكر أن مسلحين مجهولين استهدفوا السفارة الكورية الجنوبية لدى ليبيا ما أدى إلى مقتل أثنين وإصابة آخر.
وأعلن التنظيم عبر تغريدة اليوم على موقع تويتر - أنَّ «جنود الخلافة قاموا باستهداف عناصر الأمن فى سفارة كوريا الجنوبية»، وفق وكالة الأنباء الليبية من البيضاء.
وكان مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية ، العقيد مبروك أبو ظهير ، أكد اليوم مقتل شخصين وجرح آخر فى هجوم شنَّه أفرادٌ من تنظيم «داعش» على الحرس الدبلوماسى أمام سفارة كوريا الجنوبية.
مسئول ليبى:مقتل وإصابة 3 من حراس سفارة كوريا الجنوبية فى الهجوم المسلح
>
>