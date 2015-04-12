تنظيم "داعش" بليبيا يتبنى استهداف سفارة كوريا الجنوبية

تبنّى تنظيم «داعش» بليبيا الهجوم المسلّح الذى استهدف سفارة كوريا الجنوبية اليوم الأحد ، فى منطقة المدينة السياحية بالعاصمة طرابلس .

يذكر أن مسلحين مجهولين استهدفوا السفارة الكورية الجنوبية لدى ليبيا ما أدى إلى مقتل أثنين وإصابة آخر.

وأعلن التنظيم عبر تغريدة اليوم على موقع تويتر - أنَّ «جنود الخلافة قاموا باستهداف عناصر الأمن فى سفارة كوريا الجنوبية»، وفق وكالة الأنباء الليبية من البيضاء.

وكان مدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية ، العقيد مبروك أبو ظهير ، أكد اليوم مقتل شخصين وجرح آخر فى هجوم شنَّه أفرادٌ من تنظيم «داعش» على الحرس الدبلوماسى أمام سفارة كوريا الجنوبية.

مسئول ليبى:مقتل وإصابة 3 من حراس سفارة كوريا الجنوبية فى الهجوم المسلح

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