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بالصور ..حركات شبابية ببنى سويف يقدمون التهانى للأقباط بمناسبة عيد القيامة

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استقبلت كنائس وأديرة محافظة بنى سويف اليوم القيادات التنفيذية والحركات الشبابية وجموع المواطنين للتهنئة بعيد القيامة المجيد، فى مشهد يوضح مدى الترابط بين أطياف الشعب .

واستقبلت كنيسة قرية الدشاشة اهالى قرية تزمنت الشرقية والذين توافدوا عليها لتقديم التهنئة من خلال وفد يضم شباب ورجال وأعضاء بأمانة حزب الوفد بالقرية برئاسة نجيب جودة.

كما قام مجموعة من شباب مصرى للتنمية بمحافظة بنى سويف برئاسة عائشة عبد الرحيم رئيس المؤسسة بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد بزيارة 4 كنائس، حيث قدموا الورود والتهنئة للانبا غبريال رئيس المطرانية وتقديم شهادة تهنئة للقمص فرنسيس وكيل المطرانية.

كما قام اعضاء المجلس القومى للمراة فرع بنى سويف برئاسة نرمين محمد بتقديم التهنئة لنيافة الانبا غبريال بمطرانية بنى سويف بعيد القيامة المجيد وزيارة الكنيسة الانجيلية ببنى سويف لتقديم التهانى بالعيد.
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>وكان محافظ بنى سويف اناب السكرتير العام للمحافظة اللواء أحمد على لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، بحضور اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف، والعميد طيار أ.ح جمال عبدالسلام الجندى قائد قاعدة بنى سويف الجوية، والعديد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية مشاركة للأخوة المسيحيين أفراحهم بعيد القيامة المجيد.

تضمنت الجولة المرور على مطرانية بنى سويف والكنيسة الانجيلية والكنيسة الكاثولوكية ومطرانية ببا وديرى الانبا بولا وانطونيوس بمركز ناصر، حيث قدم السكرتير العام التهنئة للقيادات الروحية بالكنائس والأديرة.

كما قام المهندس سيد الروبى رئيس مدينة اهناسيا بزيارة دير مارى جرجس بقرية سدمنت الجبل، وكان برفقته عدد من رجال الاوقاف لتهنئة الاقباط على عيدهم.

أهالى بنى سويف يقدمون التهنئة للأقباط فى كنائسهم -اليوم السابع -4 -2015
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أهالى بنى سويف يقدمون التهنئة للأقباط فى كنائسهم

السكرتير العام يقدم التهنئة بعيد القيام -اليوم السابع -4 -2015
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السكرتير العام يقدم التهنئة بعيد القيام

حركات شبابية تقدم شهادات التقدير لقيادات الكنيسة -اليوم السابع -4 -2015
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حركات شبابية تقدم شهادات التقدير لقيادات الكنيسة

شباب يقومون بزيارة دير الانبا بولا -اليوم السابع -4 -2015
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شباب يقومون بزيارة دير الانبا بولا

اعضاء المجلس القومى للمرأة يقدمون التهنئة -اليوم السابع -4 -2015
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اعضاء المجلس القومى للمرأة يقدمون التهنئة

رئيس مدينة اهناسيا فى زيارة لدير مارى جرجس -اليوم السابع -4 -2015
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رئيس مدينة اهناسيا فى زيارة لدير مارى جرجس


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