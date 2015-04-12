ملك الأردن : لا بديل عن الحل السياسى للأزمة اليمنية

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الأحد أنه لا بديل عن الحل السياسى للأزمة اليمنية وبما تتوافق عليه جميع مكونات الشعب اليمنى ، فى سبيل الحفاظ على وحدة اليمن وأراضيه.

وقال العاهل الأردنى ، خلال لقائه اليوم بقصر الحسينية رئيس وأعضاء كتلة المبادرة النيابية ، "إن مشاركة الأردن فى التحالف العربى العسكرى فى اليمن تأتى استجابة للطلب الرسمى للشرعية الدستورية هناك".

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى ، بأن الملك عبدالله الثانى نوه بأن الأردن وبتنسيقه الدائم وتواصله المستمر مع مختلف الأطراف العربية والدولية ذات العلاقة ، يؤكد دوما على أهمية وأولوية تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وحول الأزمتين العراقية والسورية ، قال العاهل الأردنى " إن المملكة تحرص على دعم جهود الحكومة العراقية فى مواجهة الإرهاب وعصاباته ، ومع ضرورة إيجاد حل سياسى شامل للأزمة السورية ينهى دوامة العنف هناك ويضع حدا لمعاناة الشعب السوري".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية..شدد الملك عبدالله الثانى على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية ولا بديل عنه ، معربا عن أمله فى أن يبدأ المجتمع الدولى بتحرك مكثف لإعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين خصوصا بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وإفرازاتها قريبا.

وعلى صعيد الأوضاع الأمنية ، أعرب العاهل الأردنى عن ثقته العالية والكبيرة بجميع منتسبى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية فى حماية الأردن والذود عن حدوده فى وجه أية مخاطر تفرزها الأزمات التى تشهدها بعض دول الجوار ، مبديا اطمئنانه للوضع على الحدود الأردنية خصوصا مع سوريا والعراق.

وأشار العاهل الأردنى إلى أنه ورغم الأوضاع الصعبة التى تمر بها المنطقة إلا أن الأردن أثبت دوما أنه قادر على تجاوز كل التحديات والمضى قدما فى تنفيذ برامجه وخططه الوطنية وفق الأولويات ، لاسيما فى مجال الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعي.

وعلى الصعيد الاقتصادى ، دعا الملك عبد الله الثانى إلى ضرورة الاستفادة من الفرص والمناسبات الاقتصادية للترويج للأردن اقتصاديا وجذب مشاريع استثمارية كبرى خصوصا استضافة الأردن للمنتدى الاقتصادى العالمى أواخر شهر مايو القادم ، فضلا عن ما يمكن أن توفره الخطة المستقبلية للاقتصاد الوطنى للسنوات العشر القادمة من فرص يمكن الاستفادة منها والبناء عليها فى سبيل تحقيق ذلك.

ومن جهتهم ، أشاد رئيس وأعضاء الكتلة بالجهود الكبيرة والواضحة للملك عبدالله الثانى فى التعامل مع قضايا المنطقة وتحدياتها بكل حكمة خصوصا حيال القضايا العربية والإسلامية ، وما يتمتع به من سمعة كبيرة على المستويين الإقليمى والعالمي.

وقد حضر اللقاء ، الذى جاء فى إطار سلسلة لقاءات يعقدها الملك عبدالله الثانى مع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية ، رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ورئيس الديوان الملكى الهاشمى الدكتور فايز الطراونة ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان.

وعلى صعيد أخر.. أعلنت وزارة الصحة الأردنية وفاة 9 أشخاص فى الأردن جراء فيروس إنفلونزا الخنازير منذ بداية الموسم الحالى وحتى الآن ، وإصابة أكثر من 237 شخصا آخر بحالات مرضية متوسطة وشديدة .

وقال مدير الأمراض السارية فى وزارة الصحة الأردنية الدكتور محمد العبد اللات فى تصريح اليوم الأحد، أمام لجنة الصحة والبيئة النيابية، "إن المرض أودي بحياة 6 أردنيين و2 سوريين وواحد هندي"..مجددا تأكيده على أن إنفلونزا الخنازير ليس وباء فى الوقت الحالي.

وبدوره، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور رائد حجازين "إن هناك تهويلا بشأن هذا المرض فهو مرض إنفلونزا عادى لكن المصابين به يعانون من مضاعفات أكثر من الإنفلونزا العادية"، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات فى المملكة هى ضمن الحدود لكن حدوث الوفيات أدى إلى حالة الهلع فى الأردن.

وعلى الصعيد ذاته، قال نقيب الصيادلة الأردنيين الدكتور أحمد عيسى، إن إجمالى التطعيمات المستوردة الخاصة بمرض إنفلونزا الخنازير بلغت 70 ألفا للقطاع الخاص ، معتبرا أن سعر التطعيم البالغ حوالى 9 دنانير يعتبر منطقيا ، رافضا وصف الصيادلة بالمستغلين لانتشار المرض.

وكان مواطنون أردنيون قد اشتكوا من عدم توافر تطعيمات إنفلونزا الخنازير فى الصيدليات إضافة إلى ارتفاع سعره من 76ر6 دينار إلا 9 دنانير .