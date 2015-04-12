فى أول زيارة رسمية خارجية له.. حفتر يصل الأردن على رأس وفد عسكرى رفيع

أعلن مصدر عسكرى فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن وصول الفريق اول خليفة حفتر القائد العام للجيش بليبيا، اليوم الأحد، إلى عمان، فى أول زيارة خارجية رسمية له بعد تولية المنصب تستغرق عدة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن زيارة الفريق أول حفتر تأتى بدعوة من مستشار جلالة الملك للشئون العسكرية رئيس هيئة الإركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن.

ويرافق حفتر فى هذه الزيارة، وفد عسكرى رفيع المستوى، يضم رؤساء أركان القوات البرية والبحرية والجوية وبعض المستشارين العسكريين فى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.