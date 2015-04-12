شاهد.. تهنئة طلاب الجامعة الكندية لزملائهم المسيحيين بمساعدة أمن الجامعة بطريقة مبتكرة

كتب: محمد سويلم

نظم النشاط الطلابي «حلم البداية» بكلية الإعلام بالجامعة الكندية؛ فاعلية لتهنئة زملائهم المسيحين بعيد الربيع؛ وتعد هي الأولى من نوعها فى الجامعات المصرية بمعاونة حرس الجامعة، حيث كانت الفاعلية تشتمل على جمع الطلاب المسيحين فى غرفة بطريقة الاستدعاء من قبل أمن الجامعة.

ثم قاموا بمفاجأة الطلاب عند خروجهم من الغرفة، بإشهار لافتات «كل سنة وانت طيب» ، وتوزيع الهدايا وإطلاق الألعاب النارية.

من جانبه قالت ماهي ياسر عضو بهذا النشاط لوكالة أنباء أونا، إن الطلاب المسيحيين؛ قابلوا ذلك بفرح شديد، خصوصًا بعد حالة الفزع الذى تسبب أمن الجامعة لهم به في بداية الأمر، دون العلم بطبيعة ما يحدث.

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>طلاب بجامعة خاصة يفاجئون زملائهم #المسيحيين في عيدهم بطريقة مبتكرة بمساعدة أمن الجامعة