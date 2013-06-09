«الإرشاد» يتأهب لـ«30 يونيو»: «بديع» يجتمع بمسئولى المحافظات لبحث مواجهة «تمرد».. ويخصص حجرة بالمقر لـ«الشرطة»

«رجُل الشاطر»: سيكون بداية التمكين.. وشباب الإخوان: «اللى هيعتدى علينا هنفرمه زى دومة»

كتب : هانى الوزيرى ومحمد طارق ومحمود شعبان بيومى منذ 30 دقيقة

رفع مكتب إرشاد تنظيم الإخوان، أمس، حالة الاستعداد القصوى للتعامل مع مظاهرات 30 يونيو، واجتمع الدكتور محمد بديع، المرشد العام، أمس، ونائباه المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمود عزت، ببعض مسئولى المكاتب الإدارية بالمحافظات، للاطلاع على تقارير حول حركة «تمرد»، بالمركز العام للتنظيم بالمقطم.

وأنشأ مكتب الإرشاد حجرة لأمن وزارة الداخلية، للجلوس فيها أثناء حماية المكتب من الخارج، وسط وجود سيارتى أمن مركزى و«بوكس»، أمس.

وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الإخوان، لـ«الوطن»: إن مكتب الإرشاد اجتمع وبعض مسئولى المكاتب الإدارية بالمحافظات، لمتابعة ملفات النشر والتربية والبر للإخوة والإخوات معهم وهم يرفعون الواقع حول الوضع الراهن فى كل محافظة ويتم تقييمه.

وأضاف: «اتهام حركة تمرد لنا بحرق مقرها لن نرد عليه، وسبق أن حدث نفس الشىء أثناء حملة الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للرئاسة، بحرق مقارين له وتم اتهامنا، فهو اتهام معد مسبقاً، وليس من مصلحة أحد أن يثير قلاقل الآن».

وقال أحمد المغير، المعروف إعلامياً بـ«رجُل خيرت الشاطر»، نائب مرشد الإخوان، أمس: «إن 30 يونيو سيكون بداية التمكين».

وأوضح أن هناك مرشحاً رئاسياً خاسراً بجبهة الإنقاذ طلب تعيينه وزيراً فى أقرب تغيير حكومى وحصة معينة فى مجلس النواب مقابل انسحابه من 30 يونيو.

وقال وليد خطاب، عضو اللجنة الإعلامية لإخوان المقطم، لـ«الوطن»: «أقول للبلاك بلوك: انسوا ما حدث فى موقعة الجبل بالمقطم، والعبث مع الإخوان يوم 30 يونيو خطر عليكم، وأى حد هيحاول يعبث أو يقترب أقل من المساحة الآمنة للإخوان سيكون رد فعلنا عليه قوياً».

وأضاف: «وتداول شباب الإخوان عبر صفحتهم بموقع «فيس بوك»، أمس، مجموعة من الرسائل استعداداً لتظاهرات 30 يونيو، وكيفية التعامل مع المتظاهرين»، وقال إسلام تركى، أحد شباب الإخوان فى حديثه عن التظاهرات: تكليفك فى دماغك، مصحفك فى إيدك، وصيتك فى جيبك وموبايلك مشحون كويس وجاهز للتصوير فى أى لحظة، اعتبر نفسك من دلوقتى مشروع شهادة، اللى يشتمك قول له شكراً أو ابتسم فى وشه شفت حد ماسك أى أداة من أدوات التخريب القطه الصورة اللذيذة، وإذا حاول يعتدى عليك أفرمه واعمل معاه زى دومة، طلع حاجة يضربك بيها خدها منه وعلم عليه بيها واربطه لحد ما يظهر له صاحب، شغل الطبطبة راح وانتهى».