أخبار عاجلة

عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الشعب الجمهوري: حادث سيناء الإرهابي لن يوقف احتفالات المصريين بالأعياد

Google+ Print
الشعب الجمهوري: حادث سيناء الإرهابي لن يوقف احتفالات المصريين بالأعياد الشعب الجمهوري: حادث سيناء الإرهابي لن يوقف احتفالات المصريين بالأعياد

تفجير قسم ثالث العريش

استنكرحزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم بسيناء إثر تعرض مدرعة للتفجير أثناء سيرها علي الطريق الدولي “العريش – الشيخ زويد”، مما أسفر عن استشهاد 5 من عناصر القوات المسلحة، وإصابة 3 مجندين آخرين، داعيًا من الله ان يتغمد الشهداء برحمته وأن يشفي المصابين.

وأكد حزب الشعب الجمهوري في بيان صحفي له، أن هذه العمليات الإرهابية لن توقف احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم والقيامة المجيد، مشيرًا إلى ان الشعب المصرى ماضي مع قيادته الحالية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح في حربه على الإرهاب مهما تطلب ذلك من تضحيات.

وأشار حزب الشعب الجمهوري، إلى أن قواتنا المسلحة تخوض حرب شرسة على الإرهاب في سيناء وقادرة على استئصال جذوره فى أقرب وقت، مؤكدًا أن الشعب المصري كله مستعد للتضحية بأرواحه فداءًا للوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية

«مبارك» وتعليق هام على زيارة «السيسي» للولايات المتحدة الأمريكية

السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان

السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان

السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا

السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017