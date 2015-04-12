الشعب الجمهوري: حادث سيناء الإرهابي لن يوقف احتفالات المصريين بالأعياد

استنكرحزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم بسيناء إثر تعرض مدرعة للتفجير أثناء سيرها علي الطريق الدولي “العريش – الشيخ زويد”، مما أسفر عن استشهاد 5 من عناصر القوات المسلحة، وإصابة 3 مجندين آخرين، داعيًا من الله ان يتغمد الشهداء برحمته وأن يشفي المصابين.

وأكد حزب الشعب الجمهوري في بيان صحفي له، أن هذه العمليات الإرهابية لن توقف احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم والقيامة المجيد، مشيرًا إلى ان الشعب المصرى ماضي مع قيادته الحالية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في حربه على الإرهاب مهما تطلب ذلك من تضحيات.

وأشار حزب الشعب الجمهوري، إلى أن قواتنا المسلحة تخوض حرب شرسة على الإرهاب في سيناء وقادرة على استئصال جذوره فى أقرب وقت، مؤكدًا أن الشعب المصري كله مستعد للتضحية بأرواحه فداءًا للوطن.