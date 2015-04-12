بالصور.. محافظ الإسماعيلية يشهد عودة انطلاق كرنفال عربات الزهور
وشمل الكرنفال المنافسة والتسابق فيما بين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التى قام كل منها بتزيين سيارة بالورود والزهور والرسومات واللوحات المعبرة عن النشاط الممميز لكل منها، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية وبعض الشركات.
وقال المحافظ إنه سعيد بتواجده وسط هذا الحشد الجماهيرى الكبير، مؤكدا استعادة جميع المهرجانات التى اشتهرت بها الإسماعيلية منذ سنوات طويلة والتى ستساهم إلى حد كبير فى تحقيق الرواج والتنشيط للسياحة، مشيرا إلى أن استئناف وعودة إقامة مثل هذه المهرجانات السنوية على أرض الإسماعيلية، إنما هو رسالة للعالم أجمع على أن مصر هى بلد الأمن والأمان وستظل على مر الزمان كنانة الله فى أرضه بفضل سواعد أبنائها ورجالها المخلصين الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل إعادة بناء مصر من جديد.
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أحد عروض المهرجان
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أحد المعدات الخاصة بمدينة الإسماعيلية بعد تزيينها بالزهور
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المحافظ والقيادات بمنصة المهرجان
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سباق دراجات على هامش المهرجان
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مشاركة مدينة التل الكبير
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مشاركة القنطرة غرب فى المهرجان
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التنورة والمزمار البلدى فى مهرجان الزهور
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