بالصور.. محافظ الإسماعيلية يشهد عودة انطلاق كرنفال عربات الزهور

شهد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم وكلاء الوزارات والهيئات بالمحافظة الاحتفالية الكبيرة التى نظمتها إدارة السياحة بالمحافظة بمناسبة عيد الربيع، والتى تضمنت انطلاق مهرجان كرنفال عربات الزهور السنوى الذى اشتهرت به الإسماعيلية بعد توقف دام لعدة سنوات، وذلك وسط حشد جماهيرى من جموع شعب الإسماعيلية ومواطنيها وضيوفها وزوارها من المحافظات المجاورة وفى إطار الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم.

وشمل الكرنفال المنافسة والتسابق فيما بين الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التى قام كل منها بتزيين سيارة بالورود والزهور والرسومات واللوحات المعبرة عن النشاط الممميز لكل منها، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات والمديريات الخدمية وبعض الشركات.

وقال المحافظ إنه سعيد بتواجده وسط هذا الحشد الجماهيرى الكبير، مؤكدا استعادة جميع المهرجانات التى اشتهرت بها الإسماعيلية منذ سنوات طويلة والتى ستساهم إلى حد كبير فى تحقيق الرواج والتنشيط للسياحة، مشيرا إلى أن استئناف وعودة إقامة مثل هذه المهرجانات السنوية على أرض الإسماعيلية، إنما هو رسالة للعالم أجمع على أن مصر هى بلد الأمن والأمان وستظل على مر الزمان كنانة الله فى أرضه بفضل سواعد أبنائها ورجالها المخلصين الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل إعادة بناء مصر من جديد.



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أحد عروض المهرجان



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أحد المعدات الخاصة بمدينة الإسماعيلية بعد تزيينها بالزهور



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المحافظ والقيادات بمنصة المهرجان



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سباق دراجات على هامش المهرجان



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مشاركة مدينة التل الكبير



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مشاركة القنطرة غرب فى المهرجان



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التنورة والمزمار البلدى فى مهرجان الزهور