بالصور.. القيادات التنفيذية بالإسماعيلية تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية على أن الاسماعيلية تتجسد على أرضها روح الوحدة الوطنية بين مختلف طوائف شعب الاسماعيلية مسلمين وأقباط، قائلا "نحن نسيج واحد نعيش تحت سماء واحدة، وتجمعنا راية واحدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن مصر ستظل دائما وأبدا واحة الأمن والأمان بفضل سواعد رجالها وأبنائها المخلصين".

المحافظ ورئيس الجامعة اثناء الزيارة

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ و اللواء منتصر أبو زيد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية واللواء سميح بشادى مساعد وزير الداخلية لقطاع منطقة القناة، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد وجميع القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة لعدد من كنائس الاسماعيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد للإخوة الأقباط.

وقد تضمنت الجولة زيارة الكنيسة الأرثوذكسية لتهنئة الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالاسماعيلية، وزيارة الكنيسة الكاثوليكية وتقديم التهنئة بالعيد إلى الأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك بالاسماعيلية.

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المحافظ وقيادات إسلامية

ورافق المحافظ خلال جولته بالكنائس عدد من كبار المشايخ ورجال الدين الإسلامى ضم كل من الشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة رئيس المنطقة الأزهرية بالاسماعيلية، والشيخ محمد زين مدير إدارة أوقاف الاسماعيلية، والشيخ على عسل مدير المتابعة بمديرية الأوقاف، والشيخ عبد الرحمن محمود عضو مجلس إدارة بيت العائلة المصرية فرع الاسماعيلية.

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مع الانبا ماكاريوس



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تهنئة المحافظ والقيادات بعيد القيامة



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مع الأنبا سار وفيم



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وكيل وزارة الأوقاف يهنئ الأقباط بعيد القيامة



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الأنبا ساروفيم يشكر المحافظ على التهنئة



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محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة للأقباط