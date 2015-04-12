أخبار عاجلة

عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الآلية والخرطوش منذ قليل وقوات الأمن تتدخل وسقوط عدد من الضحايا وسيارات الإسعاف تهرع إلى مكان الحادث -
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
سحب كتاب أطفال للتلوين في هولندا بسبب صورة هتلر -
بلاغ يتهم منى البرنس بازدراء الأديان -
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بكاء صديق الشيخ خالد الجندي أمام الكعبة والجندي يكشف عن سبب بكائه - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً -
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. القيادات التنفيذية بالإسماعيلية تهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

Google+ Print
أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية على أن الاسماعيلية تتجسد على أرضها روح الوحدة الوطنية بين مختلف طوائف شعب الاسماعيلية مسلمين وأقباط، قائلا "نحن نسيج واحد نعيش تحت سماء واحدة، وتجمعنا راية واحدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن ستظل دائما وأبدا واحة الأمن والأمان بفضل سواعد رجالها وأبنائها المخلصين".
>المحافظ ورئيس الجامعة اثناء الزيارة -اليوم السابع -4 -2015
>

المحافظ ورئيس الجامعة اثناء الزيارة

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ و اللواء منتصر أبو زيد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية واللواء سميح بشادى مساعد وزير الداخلية لقطاع منطقة القناة، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد وجميع القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة لعدد من كنائس الاسماعيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد للإخوة الأقباط.

وقد تضمنت الجولة زيارة الكنيسة الأرثوذكسية لتهنئة الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس بالاسماعيلية، وزيارة الكنيسة الكاثوليكية وتقديم التهنئة بالعيد إلى الأنبا مكاريوس توفيق مطران الأقباط الكاثوليك بالاسماعيلية.
>المحافظ وقيادات إسلامية -اليوم السابع -4 -2015
>

المحافظ وقيادات إسلامية

ورافق المحافظ خلال جولته بالكنائس عدد من كبار المشايخ ورجال الدين الإسلامى ضم كل من الشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة رئيس المنطقة الأزهرية بالاسماعيلية، والشيخ محمد زين مدير إدارة أوقاف الاسماعيلية، والشيخ على عسل مدير المتابعة بمديرية الأوقاف، والشيخ عبد الرحمن محمود عضو مجلس إدارة بيت العائلة المصرية فرع الاسماعيلية.
>مع الانبا ماكاريوس -اليوم السابع -4 -2015
>

مع الانبا ماكاريوس

تهنئة المحافظ والقيادات بعيد القيامة -اليوم السابع -4 -2015
>

تهنئة المحافظ والقيادات بعيد القيامة

مع الأنبا سار وفيم -اليوم السابع -4 -2015
>

مع الأنبا سار وفيم

وكيل وزارة الأوقاف يهنئ الأقباط بعيد القيامة -اليوم السابع -4 -2015
>

وكيل وزارة الأوقاف يهنئ الأقباط بعيد القيامة

الأنبا ساروفيم يشكر المحافظ على التهنئة -اليوم السابع -4 -2015
>

الأنبا ساروفيم يشكر المحافظ على التهنئة

محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة للأقباط -اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ الإسماعيلية يقدم التهنئة للأقباط


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي